مفقودين تحت الأنقاض.. ماذا قال الدفاع المدني عن استهدافات رفح الفلسطينية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدفاع المدني في قطاع غزة، أن طواقم الدفاع في رفح الفلسطينية ما زالت تتعامل مع عدة استهدافات لمنازل المواطنين، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للدفاع المدني، فإن الاستهدافات المتكررة التي شهدتها رفح الفلسطينية نتج عنها عشرات الشهداء والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض لم يتم العثور عليهم حتى الآن.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، 11 منزلا في رفح الفلسطينية منذ مساء أمس الأحد وحتى الآن.

وأسفر القصف المتكرر من قوات الاحتلال على منازل رفح الفلسطينية عن سقوط 20 شهيدا وعشرات الإصابات حتى الآن.

وتشن إسرائيل حربا ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتسببت الحرب العنيفة في درجة معينة من العزلة لإسرائيل في الآونة الأخيرة حتى لدى الولايات المتحدة، أقرب حلفائها.

ويدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل منتظم إلى ادخال المزيد من المساعدات إلى المواطنين الذين يعانون في قطاع غزة.

كما حذر بايدن بشكل عاجل رئيس الوزراء الإسرائيلي من إرسال قوات إلى مدينة رفح بجنوبي قطاع غزة، في إطار هجوم إسرائيلي متوقع، قبل نقل مئات الآلاف من النازحين داخليا تكتظ بهم المدينة إلى مكان آمن.