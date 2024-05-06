"لافروف": لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد فتحي:

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إنه لا أحد بالغرب جاد في التفاوض لإنهاء الحرب الأوكرانية ووقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن الغرب يكذب عندما يقول إن روسيا ترفض إجراء محادثات بشأن أوكرانيا، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

يذكر أن سويسرا كانت دعت إلى المؤتمر أكثر من 160 وفدًا على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، وعدد من الدول من جميع القارات.

كما دعت سويسرا 3 منظمات دولية هي الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والفاتيكان وبطريرك القسطنطينية، ومن المُقرر أن يعقد المؤتمر في 15-16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوتسيرن.