بعد 3 سنوات من الحكم العسكري.. تشاد تجري انتخابات رئاسية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

تجري تشاد، اليوم الإثنين، انتخابات رئاسية تهدف إلى إنهاء 3 سنوات من الإدارة العسكرية للبلاد والدخول في الديمقراطية.

ومن المرجح أن تعزز الانتخابات من قبضة الرئيس المؤقت على السلطة، إذ يعتبر الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو- الذي تولى السلطة في عام 2021، وعلق العمل بالدستور، وتم تنصيبه كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي- المرشح الأوفر حظا بين عشرة مرشحين.

وأصبح إتنو،40 عاما، زعيما للبلاد عندما توفي والده، الذي حكم البلاد بشكل متواصل منذ عام 1990، متأثرا بإصابته في الخطوط الأمامية عندما كان يزور القوات التي تقاتل المتمردين في الشمال.

ولم تشهد البلاد البالغ عدد سكانها 19 مليون نسمة مطلقا انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عام 1960.

ووعد ديبي أن رئاسته ستكون مجرد حفظ للمنصب بشكل مؤقت إلى أن تنتقل تشاد إلى حكومة ديمقراطية جديدة، غير أنه سحق مظاهرات المعارضة، ويشك الناخبون والمراقبون على حد سواء في أن تكون الانتخابات نزيهة.