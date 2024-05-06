جيش الاحتلال: عملية الإخلاء من شرق رفح الفلسطينية تشمل 100 ألف شخص

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وكالة فرانس بريس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إن عملية الإخلاء من شرق رفح الفلسطينية تشمل نحو 100 ألف شخص، ، وذلك بعد أن دعا قبل قليل، جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين لإخلاء الأجزاء الشرقية من رفح، وسط جو من القلق الذي يعم بين النازحين الفلسطينيين المتكدسين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وذلك وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ووجهت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلية المدنيين للانتقال إلى ما يطلق عليها "منطقة إنسانية موسعة" في المواصي وخان يونس.

في سياق متصل حذر متحدث جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على منصة إكس، اليوم الاثنين، نازحي رفح من التوجه نحو مدينة غزة، مؤكداً أنها ما زالت منطقة قتال خطيرة.

كما نبههم من الرجوع شمالا من وادي غزة، أو الاقتراب من السياج الأمني الشرقي والجنوبي.

وقال متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لن يضع إطارا زمنيا لعملية إخلاء رفح وسيجري "تقييمات عملياتية"، وفق قوله. وأضاف أن عملية الإخلاء من شرق المدينة تشمل نحو 100 ألف شخص.