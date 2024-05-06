"القاهرة" الإخبارية: معبر رفح البري لم يُغلق ويعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى غزة مستمرة

كشفت قناة "القاهرة" الإخبارية، أن "لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن إغلاق معبر رفح البري والمعبر يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزه مستمرة".

وكان قد دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان رفح في المنطقة الشرقية إلى "الإخلاء الفوري والتوجه إلى المنطقة الإنسانية بالمواصي"، مشدداً على أننا "سنواصل ملاحقة حماس في كل مكان بغزة حتى عودة جميع الرهائن".

وأفاد أدرعي، أن "الجيش الإسرائيلي ألقى فوق الأحياء الشرقية لرفح مناشير يدعو فيها السكان في الاحياء الشرقية لرفح باخلاء المنطقة بشكل مؤقت إلى المنطقة الإنسانية الموسعة، حيث تتم عملية الإجلاء من خلال المناشير والرسائل النصية والاتصالات الهاتفية والمواد الإعلامية بالعربية".

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "وزير الدفاع يوآف غالانت تحدث مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن بدء إخلاء رفح".