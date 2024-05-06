ملف محافظة كسروان جبيل على نار حامية بعد زيارة نصار وأبي نصر الراعي وتناوُل الأخير الملف بعظة الأحد

بعد زيارة وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد نصار​ والنّائب السّابق ​نعمة الله أبي نصر​، بكركي قبل أيّام، حاملين معهما ملف محافظة كسروان جببل الّذي يعملان عليه، واجتماعهما بالبطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، ناقلَين إليه ما آلت إليه الأمور، ومطالبَين بالإسراع بإصدار المراسيم التّطبيقيّة اللّازمة، تناول البطريرك الرّاعي في عظته في قدّاس أمس الأحد، هذا الملف تحديدًا، مُخصّصًا له مساحةً من عظته.

فقد ذكّر الرّاعي حرفيًّا بوجوب بتنفيذ القانون الصّادر عن مجلس النّواب في 7 أيّار 2017، المتعلّق باستحداث محافظة تاسعة تقسم قضاءي كسروان وجبيل، وبإصدار المراسيم التّطبيقيّة في ضوء التّعميم الحكومي الصّادر في 16 أيّار 2013، الّذي يطلب من الوزراء إعداد مشاريع النّصوص القانونيّة اللاّزمة. فهل ستؤدّي جهود نصار وأبي نصر ودعم بكركي لها، إلى إصدار المراسيم التّطبيقيّة لمحافظة كسروان جبيل قريبًا؟