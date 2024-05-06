تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.. «البلسم» تجري 48 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية في أول يومين من الحملة الطبية باليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_أحمد حماد

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في الجمهورية اليمنية، 48 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية في أول يومين من البرنامج المنفذ خلال الفترة من 4 إلى 15 مايو 2024 لعلاج مرضى القلب من الكبار والأطفال، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.

ويأتي البرنامج امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها المركز في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.

أجريت العمليات الجراحية بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، وتمكن فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 24 طبيبا وممرضا وفنيا، من الانتهاء من 8 عمليات قلب مفتوح و40 عملية قسطرة تداخلية ناجحة -بفضل الله- بالتعاون مع مجموعة من الأطباء المحليين في الجمهورية اليمنية.

ومن المستهدف أن يصل عدد العمليات الجراحية إلى نحو 25 عملية قلب مفتوح للكبار والصغار، ونحو 95 قسطرة للكبار و45 للصغار.

وقال د. أحمد الأحمري المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، إن هذه الرحلة تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها الجمعية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثية والأعمال الإنسانية، للتخفيف من معاناة المرضى المحتاجين للرعاية الطبية في اليمن.

ويشمل البرنامج الطبي التطوعي في اليمن -بالإضافة إلى إجراء العمليات وتقديم العلاج اللازم- تطوير مستوى الخدمة الطبية في اليمن من خلال تمكين الفرق الطبية المحلية وتدريبهم، وتزويدهم بالأجهزة الطبية اللازمة التي ستبقى في مقر الحملة بعد انتهاء الرحلة ليستفيد منها الفريق الطبي اليمني بشكل مستدام.