الجارديان: إسرائيل استخدمت سلاحًا أمريكيًا في هجوم مركز الرعاية الصحية بلبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الاثنين، في تقرير لها، أن إسرائيل استخدمت سلاحا أمريكيا في غارة استهدفت مركزًا للرعاية الصحية جنوبي لبنان واستشهد خلالها 7 عاملين بالرعاية الصحية في الـ27 من مارس الماضي.

وقالت الجارديان، إنه بعد فحص شظايا قنبلة "إم بي آر" المستخدمة خلال الهجوم والتي تزن 500 رطل، اتضح أن الغارة على مركز الرعاية الصحية كانت غير قانونية.

وأضافت "الجارديان" أن استهداف مركز الرعاية الصحية يجب أن يكون له آثار على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وكانت واشنطن، قد أوقفت إرسال شحنة ذخيرة أمريكية الصنع إلى إسرائيل، بحسبما ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي وموقع "واللا" العبري، والذين قالوا إن الإدارة الأمريكية لم تفصح عن أسباب اتخاذ القرار.

وتعتبر تلك المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة الأمريكية مثل تلك خطوة تجاه إسرائيل، بحسبما ذكر "أكسيوس"، والذي أشار إلى جدل واسع داخل الحكومة الإسرائيلية جراء هذا القرار.