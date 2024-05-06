بعد رحلة بحث 3 أيام.. العثور على جثمان الشاب الغارق بطور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

عثر رجال الإنقاذ والغواصين المتطوعين بمدينة الطور بمحافظة سيناء، على جثمان الشاب محمود محمد عبد الفتاح، الذي غرق في شاطئ النجوم خلال السباحة برفقته شقيقه معتز محمد عبد الفتاح، المعيد بكلية هندسة الحاسب بجامعة الملك سلمان، وذلك بعد رحلة بحث استمرت ثلاثة أيام بالمراكب، بواسطة مجموعة من الغطاسين بمنطقة "ماجدلينا" القريبة من شاطئ النجوم.

وجرى نقل جثة الشاب الغريق لثلاجة مستشفى طور سيناء، لحين انتهاء إجراءات تسلم الجثة لذويها، وإصدار تصريح الدفن .

وكان اللواء محمد العناني مدير أمن جنوب سيناء، تلقى بلاغًا يفيد بغرق الشاب "محمود محمد عبد الفتاح، 37 عاما" خلال نزوله للسباحة برفقة شقيقه "معتز محمد عبدالفتاح"، المعيد بكلية هندسة الحاسب بجامعة سلمان الدولية، بعد أن انزلق الشقيقين في منطقة عميقة بشاطئ القمر.

وقال شهود عيان، إن الشقيقين كان يسبحان وسقط أحدهما في منطقة عميقة بها تيارات مائية، وحاول الشاب طه صقر، إنقاذ الشقيقين، وتمكن من إنقاذ الشقيق الأصغر، معربا عن حزنه لعدم تمكنه من إنقاذ الشقيق الأكبر أيضًا.

وكان الشقيق الغارق في زيارة لشقيقه هو ووالده، ولكن كان القدر في انتظاره ليغرق في شواطئ طور سيناء".

وجرى نقل شقيق الشاب الغارق معتز محمد عبد الفتاح، إلى مستشفى طور سيناء العام في حالة إعياء شديدة، وتقرر دخوله العناية المركزة حتى تتحسن حالته الصحية.