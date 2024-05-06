شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب المصريين بالخارج" مهنئا الأقباط: سنظل نسيجا واحدا صامدا أمام أعداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد ، في برقيته إلي البابا: أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وجميع أقباط مصر بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار ومزيدًا من التقدم والرقي والازدهار.

وعبر رئيس اتحاد المصريين بالخارج عن تقديره الكبير لجهودٍ البابا تواضروس في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين، مؤكدا أن مشاركة المصريين الفرحة لبعضهم البعض يبعث برسائل قوية لكل من يتربصون بالوطن بأن مصر أبية وقوية بأبنائها وجيشها وشرطتها ولن يستطيع أحد أن يؤثرعلي وحدتنا وترابطتنا الوطني، فنحن جميعًا يد واحدة نعمل لأجل هدف واحد هو الحفاظ على الوطن وبناء مستقبله.

كما تقدم جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذي يضم كلا من الإعلامي علاء خليل و أمجد المناوي و محمد شحاتة وشريف النسيري وأحمد عزام وأحمد نظمي ومحمد أبو عجيلة، بخالص التهاني لجميع أعضاء الاتحاد من الأشقاء الأقباط المصريين بالخارج في مختلف دول العالم .

من جانبه قال النائب سيد سمير عضو مجلس النواب، نائب رئيس الاتحاد ، إن وحدتنا الوطنية وترابط الشعب المصري كنسيج واحد هو أكثر ما يميز المصريين دائماً على مدار التاريخ، لذلك ظلت الدولة المصرية وستظل عصية على الكسر ومتماسكة وصامدة في وجه أعداء الوطن وتتصدى لكل الأزمات والتحديات التي تواجه البلاد.