شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ولكل الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأكد حزب المؤتمر، أن أعياد المصريين ستظل توحد رأيتهم وستظل عنوان المحبة والتلاحم بين أبناء الشعب المصرى وتعبر عن عمق المشاعر والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب.

وجدد حزب المؤتمر تأكيده على الوقوف دائما خلف القيادة السياسية، ودعم جميع قراراتها التي تدعم أمن وأمان الوطن، مؤكدا أهمية التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهه التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة المصرية، داعيا الله أن يحفظ على مصر أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.