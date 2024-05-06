شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دفاع النواب: أمن مصر القومى خط أحمر والقضية الفلسطنية فى القلب دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الأمن القومي المصري خط أحمر، مشيرا إلي أن مصر لديها رئيس لن يتهاون في حماية الأمن القومي، وستظل القضية الفلسطينية في القلب وعلى رأس الأولويات.

وقال العوضي، في تصريحات له إن اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب لا تسمح لاسرائيل التحرك في نطاق المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر لاسيما محور صلاح الدين "فيلادلفيا" إلا بموافقة مصر، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال دخول الجيش الإسرائيلي إلي المناطق غير المصرح بها طبقا لبنود اتفاقية السلام.

وحذر اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع من أي عملية عسكرية في رفح - جنوب قطاع غزة، والتي من شأنها أن تؤدي إلي مذبحة، وتصيب قطاع غزه بالشلل.

وأشار العوضي إلي الحرص المصري علي حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلي صراع أخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.