شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل: اقتحام رفح الفلسطينية جريمة دولية سيدفع ثمنها العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب إرادة جيل أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، لابد من وقفها فورا، وإجراء تحقيق دولى عبر مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات الحقوقية، وذلك لتحويل كافة قادة الاحتلال للمحاكمات الدولية.

وحذر النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، كيان الاحتلال الإسرائيلى من استمراره فى خططه المكشوفة فى اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، خاصة أن المدينة يعيش فيها الآن أكثر من مليون ونصف المليون نازح، فى مساحة لا تتعدى الكيلومترات، مما يعد اقتحام المدينة بمثابة جريمة دولية أخرى تضاف لسلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلى ومن يدعمه من الدول الغربية.

وأكد حزب إرادة جيل أن الاحتلال الإسرائيلى لا يستوعب أي قيم أو أي قوانين دولية، ويسير وراء حكومة متطرفة مدعومة من نظام عالمى لا يؤمن بحقوق الإنسان على الاطلاق، ولذلك فإن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية سيكون موردا ضخما للتطرف حول العالم، وسيزيد الأمور تعقيدا، وهو الأمر الذى حذرت منه مصر وكافة دول العالم المعنية والمهتمة بحقوق الإنسان.

وشدد النائب تيسير مطر على أن مصر أوضحت موقفها بشكل علنى وعلى كافة المستويات وحذرت مما يفعله الاحتلال الإسرائيلى، ووقفت ضد مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، كما حذرت بكل اللغات والطرق الممكنة من عملية اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، لذلك فإن الإسرائيليون مطالبون بمراجعة كافة تصوراتهم وتعاملاتهم فى ذلك الاتجاه، لأن عاقبة الأمور قد لا يمكن السيطرة عليها اطلاقا، وهو ما سيدفع ثمنه الجميع، وهو ما يؤكد على أن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية بمثابة جريمة دولية سيدفع ثمنها العالم.

