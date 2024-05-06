شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يسطر ملحمة تاريخية على مدار 213 يوما لدعم الأشقاء فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سطر أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، ملحمة تاريخية عنوانها "مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين"، على مدار 213 يومًا من الحرب والعدوان الصهيونى على قطاع غزة، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وبذل أعضاء التحالف الوطنى جهودًا كبيرة لن ينساها التاريخ من أجل تدفق المساعدات الإغاثية والغذائية والدوائية لتخفيف المعاناة عن النازحين من ويلات الحرب، حيث قدم سلسلة من الدعم الإنسانى للشعب الفلسطينى والتي يتم تقديمها على مدار الفترة الماضية .

وأطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أكبر قوافل مساعدات إنسانية تتضمن آلاف الأطنان من المواد الغذائية واللحوم والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين جراء أعمال العنف التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

وكان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، أعلن انطلاق القافلة الثامنة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، الاثنين الماضي التى تتضمن أكثر من 106 قاطرات محملة بأكثر 1805 طنًا من المواد الاغاثية مثل المواد الغذائية والأدوية وألبان الأطفال والمستلزمات الطبية والخيام والملابس والبطاطين والمياه المعدنية.

وتابع أن القافلة شملت أكثر من 1571 طنًا من المواد الغذائية ونحو 84 طنًا من أدوية وألبان أطفال ومستلزمات طبية، و10 أطنان من الخيام، إضافة لأكثر من 22 طنًا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 120 طنًا من المياه المعدنية.

يشارك فى القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لدعم الأشقاء فى غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التى أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.