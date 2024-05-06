شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الوفد يُحذر من اجتياح رفح الفلسطينية: إسرائيل تواصل جرائمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، من خطورة اجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، لافتًا الى أن إصرار قوات الاحتلال الإسرائيلي على شن هجوم بري على رفح الفلسطينية، يعنى مزيد من المجازر الإنسانية وتدهور الوضع الإنساني للنازحين الذين فروا هاربين من ويلات الحرب من الشمال، إلى الجنوب، ليعشيوا حياة حتى إذا كانت غير آدمية في ظل ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وأوضح رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن اجتياح رفح الفلسطينية سيكون لها آثار كارثية على المنطقة بأكملها، وسيؤدى إلى تأجيج صراعات إقليمية كبرى، بجانب إنه سيؤدى إلى عرقلة كافة المفاوضات التي نسعى اليها، من خلال استكمال تبادل الصفقات بين الطرفين.

ونوه بأن إسرائيل تواصل جرائمها التي اخترقت بها كافة المواثيق والأعراف الدولية الأمر الذى قد يضاعف مأساة شعب بأكلمه يعانى على مدار الأشهر الماضية من كافة الجوانب، لاسيما بعد سياسة التجوع التي يتبعها الاحتلال لمزيد من الحصار للمدنيين.