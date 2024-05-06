قيادي في حماس: أي عملية عسكرية في رفح ستضع المفاوضات في مهب الريح

اشار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" عزت الرشق في بيان، الى إن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب غزة ستضع المفاوضات في مهب الريح.

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