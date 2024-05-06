استشهاد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة رفح

استشهد عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين اليوم في قصف عنيف استهدف مناطق متفرقة من رفح جنوب غزة.

أفادت مصادر طبية فلسطينية بانتشال 22 قتيلا على الأقل، وإصابة العشرات في قصف استهدف منازل مكتظة بالأطفال والنساء، في أحياء رفح، كما تواصل الأطقم الطبية البحث عن مفقودين، ما زالوا تحت الأنقاض.

يذكر أن مدينة رفح تعرضت الأيام الماضية إلى قصف إسرائيلي مكثف، نتج عنه مقتل أكثر من 100 فلسطيني، وتدمير واسع للبنية التحتية، رافق ذلك إعلان الاحتلال عزمه تنفيذ اجتياح واسع على رفح؛ رغم وجود أكثر من مليون نازح فلسطيني، والتحذيرات الدولية من خطره على حياة النازحين.