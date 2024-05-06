بايدن يكرر لنتنياهو مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي، قوله إن "بايدن كرر لنتنياهو مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية في رفح"، مؤكدا أن "التوصل لوقف لإطلاق النار مع حماس هو أفضل وسيلة لحماية حياة الرهائن في غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا، اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.

بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".

وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيًا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".

وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

جيش الاحتلال يدعو سكان رفح الشرقية بالانتقال تجاه المنطقة الإنسانية الموسعة

دعا المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، سكان رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وقال أفيخاي عبر حسابه : يا أهل غزة، جيش الدفاع يوسّع المنطقة الإنسانية في المواصي وفي الوقت نفسه، ندعو السكان الفلسطينيين من أحياء رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وأضاف: أن عملية الإجلاء أمر مركب لكنه ضروري للتأكد من عدم تعرضكم للنيران التي تطلقها حماس، فقط بالأمس شاهدنا دليلاً لوجود حماس في رفح، كونها تطلق القذائف الصاروخية من مكان مجاور لمعبر رفح، وتستغل المناطق القريبة من مراكز الإيواء الإنسانية من أجل إطلاق القذائف باتجاه معبر كيرم شالوم الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لأجلكم.

ولف أفيخاي أدرعي، إلى أن جيش الدفاع سيستمر في تحقيق أهداف الحرب منها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين.