الأردن يحذر من حدوث "مجزرة" في رفح إذا فشل المجتمع الدولي في منع هجوم الاحتلال

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (د ب أ)

حذر الأردن من أن هناك "مذبحة" تلوح في الأفق للفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، إذا أخفق المجتمع الدولي في منع الهجوم العسكري الإسرائيلي المتوقع على مدينة رفح في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" إن هناك، :"مذبحة أخرى للفلسطينيين في طور الإعداد. إسرائيل تحذر الفلسطينيين من مغادرة رفح لأنها تهدد بشن هجوم".

وأضاف: "يتعين على الجميع التحرك الآن لمنع حدوث ذلك"، مشيرا إلى أن الإخفاق في وقف الهجوم المخطط له سيترك "وصمة عار لا تمحى" في جبين المجتمع الدولي.

وتابع: "لقد تم السماح بالكثير من المذابح كفى ".

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان شرق رفح الانتقال إلى بلدة المواصي على ساحل البحر المتوسط على بعد بضعة كيلومترات إلى الشمال.

وقدر متحدث عسكري إسرائيلي أن 100 ألف شخص تأثروا بالأمر.

وتدعي إسرائيل أن العملية العسكرية في رفح ستحطم الكتائب المتبقية من حركة حماس الفلسطينية المسلحة. وجاء الإعلان عن الهجوم بعد أن أطلقت حماس صواريخ على معبر كرم أبو سالم الحدودي الإسرائيلي أمس الأحد، الذي لا يبعد كثيرا عن رفح، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

يشار إلى أن معبر كرم أبو سالم هو أهم معبر حدودي لإيصال المساعدات من إسرائيل إلى القطاع الساحلي، وقد أغلقه الجيش بشكل مؤقت أمام الشحنات الإنسانية بعد الهجوم الصاروخي.

وتواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب خطتها للهجوم، خاصة وأن مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين فروا من الغارات الجوية والقتال في أماكن أخرى من قطاع غزة مكتظون حاليا في رفح، الواقعة على الحدود مع مصر.