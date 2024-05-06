"رغم التحذيرات الدولية".. جالانت: ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب على قطاع غزة.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن رفض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لأي خطة لعودة الأسرى يلزمنا بالبدء بعملية عسكرية في رفح".

كانت وكالة أسوشيتد برس قالت نقلا عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الرئيس جو بايدن كرر لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخاوف واشنطن بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح.

وأضافت الوكالة، أن الرئيس الأمريكي أخبر نتنياهو أن التوصل لوقف لإطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" هو أفضل وسيلة لحماية حياة "الأسرى" الإسرائيليين في غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، قالت اليوم الاثنين، إن الإدارة الأمريكية طلبت توضيحا من إسرائيل بشأن عملية رفح المحتملة.

وصرح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتياح رفح المحتمل.

وطالبت إسرائيل سكان رفح بالنزوح إلى وسط غزة، حيث ألقت منشورات على سكان شرق رفح تطالبهم بالنزوح إلى منطقة المواصي.