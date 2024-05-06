بالصور.. 1200 زائر مصري وأجنبي احتفلوا بشم النسيم في الحديقة النباتية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

أعلن الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، أن عدد زوار الحديقة اليوم الإثنين بلغ 1200 زائر بينهم 1050 مصريًا و150 سائحًا أجنبيًا، وهو عدد أقل من المعتاد في مثل هذا اليوم، وذلك بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بأسوان.

وأضاف مدير عام الحديقة النباتية أن معظم الزوار قضوا اليوم بالكامل واحتفلوا بشم النسيم داخل الحديقة واستمتعوا بالألعاب الشعبية والمناظر الطبيعية الخلابة.

وأشار الدكتور عمرو محمود إلى أن إدارة الحديقة، استعدت لهذا اليوم منذ 10 أيام، وتم إلغاء جميع الأجازات، وتم تزويد الحديقة بعدد كبير من صناديق القمامة، كما تم وضع عدد من اللوحات الإرشادية للزوار.

وتعد الحديقة النباتية بأسوان واحدة من أهم المزارات السياحية الموجودة بالمحافظة، والتى يحرص عدد كبير من المواطنين على قضاء الأجازات والأعياد بها وخاصة عيد شم النسيم، نظرا لموقعها الفريد، حيث تقع فى جزيرة وسط نهر النيل، ويتم الوصول إليها عن طريق اللنشات والمراكب الشراعية مما يزيد من متعة الرحلة والزيارة.