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أثناء احتفاله بشم النسيم.. مصرع طفل غرقًا في نهر النيل بالأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

لقي طفل مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء الاحتفال بعيد شم النسيم، اليوم الإثنين، بمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عاطف أبوالوفا مدير المباحث الجنائية بناء على إشارة لوحدة مباحث إسنا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، تسجيل أول حالة غرق بجنوب الأقصر لطفل يدعى "م.ا.ا." 13 عامًا، وذلك أثناء السباحة في نهر النيل.

وتبين أن الطفل كان متواجد مع أسرته لقضاء عيد شم النسيم على ضفاف نهر النيل، فغفل الطفل أسرته ونزل إلى نهر النيل فجرفته المياه للداخل مما أفقده القدرة على السباحة والغرق.

ويكثف رجال الإنقاذ النهري أعمال البحث عن جثمان الطفل، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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