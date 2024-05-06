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البيت الأبيض: بايدن حث نتنياهو على فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أطلع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على جهود تأمين صفقة الأسرى بما في ذلك المحادثات الجارية اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف البيت الأبيض، أن بايدن حث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نتنياهو وافق على ضمان فتح معبر كرم أبو سالم أمام المساعدة الإنسانية للمحتاجين في غزة.

كان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، قال إن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بتحقيق الأهداف التي وضعتها للحرب على قطاع غزة.

وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن رفض حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لأي خطة لعودة الأسرى يلزمنا بالبدء بعملية عسكرية في رفح".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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