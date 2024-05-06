مصابون جراء قصف إسرائيلي قرب معبر إيرز في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أفاد مراسل بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراح قصف إسرائيلي استهدف مدنيين بالقرب من معبر إيرز شمال قطاع غزة.
كما أفاد المراسل بإصابة 5 فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطت جوا بشمال غربي غزة.
محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
أفاد مراسل بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح جراح قصف إسرائيلي استهدف مدنيين بالقرب من معبر إيرز شمال قطاع غزة.
كما أفاد المراسل بإصابة 5 فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات أسقطت جوا بشمال غربي غزة.
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