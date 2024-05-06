قيادي في حماس: الحركة قررت تعليق المفاوضات وإرجاء عودة وفدها للقاهرة

اعلن قيادي في حركة حماس في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، إن الحركة قررت تعليق المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإرجاء عودة وفد الحركة إلى القاهرة، وانتظار ما ستسفر عنه جهود الوساطة.
وأوضح المصدر أن القرار اتخذ بعد التشاور مع فصائل المقاومة في قطاع غزة. وأكد أن حماس "قررت تعليق المفاوضات حول وقف إطلاق النار"، وأفاد بأن "القرار هو إرجاء عودة وفد التفاوض للقاهرة انتظارا لما ستسفر عنه جهود الوسطاء".
ولفت إلى أن "قيادة الحركة تلقت اتصالات من الجانب المصري مطالبة بعدم التصعيد العسكري وإعطاء الفرصة لاحتواء الأزمة".
وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول أميركي إن المحادثات بشأن "اتفاق الاسرى" مستمرة وتعد أفضل وسيلة لتجنب اجتياح رفح وأضاف "أوضحنا للحكومة الإسرائيلية وجهات نظرنا إزاء اجتياح واسع لرفح".
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