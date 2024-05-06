علمت "النشرة" بان مجلس الحكماء بـ "التيار الوطني الحر" اجتمع برئاسة الرئيس السابق ميشال عون وطلب حضور النائب الان عون، الا ان الاخير تخلف عن الحضور، وعليه قرر مجلس الحكماء بالتيار شطب عضويته، وارسل القرار الى رئاسة التيار. وذكرت المعلومات بان رئيس التيار النائب جبران باسيل رفض توقيع القرار، وطلب اعطاء آلان عون فرصة ثانية لحضور جلسة مجلس الحكماء.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مجلس الحكماء بالتيار الوطني برئاسة عون شطب عضوية الان عون وباسيل رفض توقيع القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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