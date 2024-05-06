الأب اسعد لحود عشية الاحتفال باليوبيل الذهبي في سيدني: اجمل هدية نقدمها للرعية والجالية هي مزار مار شربل

لفت رئيس دير مار شربل في سيدني الاب اسعد لحود، لقاء مع مدير مكتب "الوكالة الوطنية للإعلام" في اوستراليا سايد مخايل، الى ان "الاحتفال باليوبيل الذهبي لرسالة الرهبانية المارونية في اوستراليا سيشكل حدثاً تاريخياً في ٨ ايار المقبل مع وصول قبر مماثل للقديس شربل صنع من باقي الخشب الوردي الذي صنع منه التابوت الاول في عنايا".

وأشار لحود، الى أننا "شعرنا خلال العام أثناء الاحتفالات بالجمعة العظيمة وعيد الفصح المجيد برجوع كبير للكنيسة وتزامن ذلك مع وجود النائب العام في الرهبانية المارونية الاب جورج حبيقة في استراليا، وهو علم من أعلام لبنان في العلم والحياة الرهبانية والرياضات الروحية . والملاحظ جداً ان هناك رجوعاً كبيرا من الناس للكنيسة من ابناء الرعية وخارجها ما أشعرني بالارتياح بعد النجاح الكبير والتنظيم المميز ليوم الجمعة العظيمة".

وأوضح أنه "في اطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي للكنيسة وأول قداس احتفل به المرحوم الاب بولس زيادة الذي اسس الدير والرعية والكنيسة سنة ١٩٧٣ واحتفل باول في عيد الميلاد سنة ١٩٧٤، التقينا وفكرنا بأجمل هدية يمكن ان نقدمها للرعية، وكما هو معروف ان مار شربل اغلى ما عندنا، فكان القرار ان ننشىء مزار مار شربل كما المزار في عنايا".

وحول ما جرى مؤخراً في سيدني من اعتداء على المطران مار ماري إيمانويل، أوضح أنه "حين يستعمل الإنسان لغة الجسد للتعبير عن فكره تكون النتائج دائماً سلبية، وللأسف فإن فهمنا لله احيانا يكون مغلوطا. فالله لا يحتاج إلى أحد لكي يدافع عنه، والعكس صحيح ، فهو من يحمينا".

وأضاف "مار شربل هو لجميع الناس وهو ليس حكراً على احد، ولا على الرهبانية، وعلينا ان نتأمل بحياته ولماذا أعطاه الله كل هذا المجد والقوة والمحبة، فهو مساعد لنا عند الله في كل شيء نطلبه بالطريقة الصحيحة والصلاة".