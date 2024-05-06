وقفة حداد وصمت للاعلام المحلي والعالمي تكريما لشهداء الصحافة في مرجعيون

نظم مراسلو الوكالات الاخبارية اللبنانية والعالمية ومحطات التلفزة المحلية والعالمية والمواقع الإخبارية، تكريما لذكرى شهداء الصحافة اللبنانية، وقفة حداد ودقيقة صمت عن ارواحهم في استوديو رقم ٩ في مرجعيون، وخاصة الزملاء فرح عمر، ربيع معماري وعصام عبدالله شهداء العدوان الاسرائيلي على الجنوب، رافعين صورهم ولافتات كتب عليها "اسرائيل تقتل الصحافيين" "الصوت لن يخفت"، "الكاميرا لن تكسر".

ودعا الصحفيون الى محاسبة اسرائيل المستمرة في التفلت من العقاب، واكدوا على ضرورة استمرار التغطية ونقل الوقائع اليومية بالصوت والصورة من الجنوب. وشدد المشاركون بان صوت الحقيقة لن يخفت وان نقل الصورة لن يتوقف موجهين تحية للشهداء فرح وعصام وربيع.