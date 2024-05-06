مخابرات الجيش أوقفت شخصين كانا يقومان بتمارين بالأسلحة الحربية في بسري

أوقفت دورية من مخابرات الجيش شخصين كانا يقومان بتمارين بالأسلحة الحربية في بسري بمنطقة جزين، وقد ضبطت معهما أسلحة حربية وذخائر، وتم تسليمهما الى الجهات المعنية لمتابعة التحقيق.

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