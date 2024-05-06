قائد الجيش بحث مع النائبة جعجع ملف النازحين السوريين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة، النائبة ستريدا جعجع على رأس وفد مرافق ضمَّ النواب: بيار بو عاصي، فادي كرم، رازي الحاج، نزيه متّى، جهاد بقرادوني وسعيد الأسمر، بالإضافة إلى النائب السابق جوزف اسحق والسيّد عماد خوري. وتناول البحث معالجة ملف النازحين السوريّين لما له من تداعيات أمنيّة واقتصاديّة واجتماعيّة على لبنان.

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