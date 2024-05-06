الصفدي: عار على النظام الدولي أن تظل إسرائيل ترتكب المجازر بدون موقف دولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، الاثنين، إنّ الفلسطينيين يواجهون خطر مجزرة أخرى؛ حيث تهدد قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكابها في رفح.

وكتب الصفدي في تغريدة عبر منصة (إكس): “يجب على المجتمع الدولي كله التحرك فورا لمنعها، حيث إنّ فشله في منع هذه المجزرة سيكون وصمة عار لن تمحى”.

وأضاف: “عار على النظام الدولي أن تظل الحكومة الإسرائيلية ترتكب المجازر دون موقف دولي رادع يلجم وحشيتها”.