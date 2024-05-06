6 قتلى وعشرات الجرحى في قصف على الأراضي الروسية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية، اليوم الاثنين، إن قصفا بطائرات مسيرة استهدفت حافلتين تقلان أشخاصا إلى العمل مما أسفر عن مقتل ستة وإصابة 35 آخرين.

وأوضح الحاكم أن الهجوم وقع بالقرب من قرية "بريوزوفكا" القريبة من الحدود الأوكرانية. ونشر صورة لحافلة وقد تحطمت نوافذها.

الحافلة المستهدفة في بيلغورود

وقال غلادكوف، على تطبيق تلغرام "هوجمت شاحنتان صغيرتان (...) كانتا تقلّان موظفين نحو مكان عملهم وسيارة، بواسطة مسيّرات انتحارية".

وأضاف "توفي ستة أشخاص (...) وأُصيب 35 شخصًا بينهم رجل في وضع صعب" فيما أصيب الجرحى الآخرون "بجروح خطيرة نوعًا ما بسبب الشظايا ونقلهم مسعفون إلى مراكز طبية في المنطقة".

نوّه إلى أن "طفلَين يعانيان من جروح سطحية".

وفتحت لجنة التحقيق الروسية المسؤولة عن التحقيقات الكبيرة في البلد، تحقيقًا في الهجوم.