روسيا تستدعي سفيري دولتين أوروبيتين

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إنها استدعت السفيرين البريطاني والفرنسي في موسكو.

وغادر السفير البريطاني نايجل كيسي، مبنى وزارة الخارجية الروسية بعد استدعائه، بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ولم يدل كيسي، الذي أمضى أكثر من 30 دقيقة في الوزارة، بأي تعليق خلال مغادرته. ولم يرد السفير البريطاني على سؤال من وكالة "تاس" حول موضوع الاستدعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان في وقت سابق اليوم الاثنين، استدعاء السفير البريطاني لدى موسكو.

وجاء في البيان: "تم استدعاء السفير البريطاني إلى وزارة الخارجية الروسية". ولم تحدد الوزارة أسباب استدعاء السفير.

كما استدعت روسيا السفير الفرنسي لدى موسكو، اليوم الاثنين، للاحتجاج على سياسة باريس فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، بعد أن أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا إمكانية إرسال قوات غربية للقتال فيها.

وقالت الخارجية الروسية ، في بيان "بسبب التصريحات العدائية المتزايدة للسلطات الفرنسية وتلقي معلومات تشير إلى تورط متزايد لفرنسا في النزاع الدائر حول أوكرانيا ... تم استدعاء السفير الفرنسي بيار ليفي".

وأضافت أن الجانب الروسي "عرض تقييمه المبدئي لسياسة باريس التي تؤدي إلى تصعيد النزاع".