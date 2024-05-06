بلجيكا تحذر إسرائيل من التداعيات الخطيرة لعمليتها العسكرية في رفح

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح تحمل تداعيات خطيرة، داعية دول الاتحاد الأوروبي للتحرك بشأن ذلك.

وأوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية: "إن الهجوم العسكري على رفح من شأنه أن يقتل مئات الآلاف من النساء والأطفال والرجال الذين ليس لديهم مفر".

وأضافت: "سيكون لهذا الإجراء تأثير مدمر على الفلسطينيين في غزة وتداعيات خطيرة على الضفة الغربية المحتلة والمنطقة بأكملها، ولا يسعني إلا أن أكرر دعوة الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل بعدم شن هجوم عسكري في رفح".

وأعربت وزيرة الخارجية البلجيكية عن قلقها العميق إزاء تصاعد العنف، وطالبت بضرورة احترام الحقوق الإنسانية والقانون الدولي، وأكدت على ضرورة العمل الدولي المشترك على إيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية، يقوم على حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

من جانبها، أكدت نائبة رئيس وزراء بلجيكا، بيترا دي سوتر، اليوم الاثنين، أن "الأوامر الإسرائيلية لإجلاء المواطنين والنازحين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والإعلان عن الاجتياح سيؤدي إلى مجزرة".

وقالت بيترا دي سوتر، إن بروكسل "تعمل على فرض المزيد من العقوبات ضد إسرائيل".

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، بأن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا مصر، ببدء عملية إجلاء السكان والنازحين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

غالانت: رفض حماس لأي اتفاق يسمح بعودة المحتجزين يجبرنا على بدء عملية رفح

أكد ‏وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف غالانت، اليوم الاثنين، التزام إسرائيل بتحقيق أهداف الحرب، والقضاء على حركة حماس في قطاع غزة.

وقال غالانت، في مقابلة مع أهالي المختطفين، إن "رفض حركة حماس لأي اتفاق يسمح بعودة المحتجزين من قطاع غزة سيجبرنا على بدء عملية عسكرية في رفح الفلسطينية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا، اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.

عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".

وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيًا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".

وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء و الأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر 2023.