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بعد تحليل المخدرات.. إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة مالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالعمرانية بإخلاء سبيل المطرب الشعبي عصام صاصا بكفالة مالية 30 ألف جنيه عقب تنفيذه قرار العرض على مصلحة الطب الشرعي غدا الثلاثاء.
وكانت النيابة أمرت بحجز عصام صاصا للغد لحين ورود التحريات والعرض على الطب الشرعي من عدمه لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه خلال ارتكابه واقعة دهس شاب أعلى الدائري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه "صاصا" كان يقود السيارة بسرعة ما بين 70 لـ 80 كم/س وأنه جار الوقوف من الإدارة العامة للمرور على سرعة الطريق المقررة ومراجعة كاميرات المراقبة للوقوف على سرعة السيارة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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