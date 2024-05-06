الجيزة: انتهاء الاستعدادات لتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بدءًا من الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية؛ للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات النهائية؛ للبدء في استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 وذلك اعتبارًا من غداً الثلاثاء في جميع المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة.

وأكد "راشد"، بحسب بيان المحافظة، اليوم الإثنين، خلال الاجتماع، على الجاهزية الكاملة لعدد 21 مركز تكنولوجي؛ لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ للتيسير على المواطنين في ملف التصالح وتقنين أوضاعهم وتقديم جميع سبل الدعم لهم.

ولفت "راشد"، إلى أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة؛ لانتظام عمل اللجان بملفات التصالح، وتخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجيد؛ للتعامل مع طلبات التصالح، وعن تعليق بنرات إرشادية لتعريف المواطنين بالمستندات المطلوبة للتصالح؛ لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين؛ لاستيفاء جميع أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.

ووجه المحافظ، اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح القديمة والجديدة بالتوازي مع مراعاة أن تكون الطلبات مستوفاه بالإضافة إلى التسجيل الفورى لجميع الطلبات المقدمة من المواطنين.

وتم خلال الاجتماع، إجراء جلسة حواريه؛ لبحث آليات تنفيذ تلقى الطلبات والاستفسارات والعقبات المتوقعة.

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