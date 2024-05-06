أهالي الاسرى الإسرائيليين في غزة: الآن هو وقت موافقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة لاستعادة الاسرى وإلا سنحرق البلد

اعلن أهالي الاسرى الإسرائيليين في غزة بان حركة حماس وافقت على صفقة لوقف إطلاق النار، والآن هو وقت موافقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة لاستعادة المختطفين، وإلا سنحرق البلد، وذلك بحسب القناة 12 الاسرائيلية.
وقد دعا أهالي الأسرى الإسرائيليين لمسيرة في ساحة باريس قرب مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتايناهو في القدس للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس" قبولها مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي تقدمت به مصر وقطر. وقالت الحركة في بيان إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى "اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".
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