اعلنت حركة "حماس" بان رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق، اكد مصدر قيادي في حركة "حماس" لقناة "الجزيرة" بانه تم ابلاغ الوسطاء القطري والمصري موافقة الحركة على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة حماس: هنية أبلغ الوسطاء القطري والمصري موافقتنا على مقترحهم لوقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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