خليل الحية: مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل وكل مرحلة مدتها 42 يوما

اعلن القيادي في حركة حماس خليل الحية في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، بان "مقترح وقف إطلاق النار يتضمن ثلاث مراحل وكل مرحلة مدتها ٤٢ يوما، ولفت الى ان المقترح يتضمن انسحاباً كاملاً من غزة وتبادل اسرى في كل المراحل الثلاثة.

واوضح الحية بان المرحلة الاولى عبارة عن وقف اطلاق نار مؤقت، وانسحاب اسرائيلي من التجمعات السكانية بما في ذلك وسط القطاع، والمرحلة الثانية عند اعلان الهدوء المستدام يخرج الاحتلال تماماً من قطاع غزة، وعودة النازحين بلا قيد ولا شرط وحرية انتقال السكان، كما ادخال كل متطلبات الاغاثة والايواء، ثم البدء باعادة اعمار ما دمره الاحتلال وباشراف من مصر ودولة قطر.

وفيما يتعلق بتبادل الاسرى، اوضح الحية بان المرحلة الاولى تشمل المدنيين والاطفال والمرضى مقابل نفس الفئات من الاسرائيليين، والقوائم تشمل الاقدم اعتقالا في سجون الاحتلال، وذكر بان المجندات الاسرائيليات يتم اخلاء سبيلهن مقابل خمسين فلسطينيا، من بينهم ثلاثين محكوما بالمؤبدات.

ولفت الى ان الجثامين الاسرائيلية يتم تسليمها للاحتلال مقابل من تم اعتقالهم من قطاع غزة بعد ٧ تشرين الاول.

وفيما يتعلق بالضمانات، اشار الى ترابط المراحل مع ضمانة اميركية تحدث عنها الاميركيون، ومن بين ذلك ان الرئيس الاميركي جو بايدن شخصيا تعهد بالحفاظ على هذا الاتفاق.

واشار الى ان مصر ضامنة، ولن تسمح بعودة الحرب، وبضمانة الرئيس عبد الفتاح السيسي والامم المتحدة.

واكد بان الكرة الان في ملعب الاحتلال الاسرائيلي ونعتبر بان هذا الاتفاق مرضي لكل الاطراف. وهذا أصبح في عهدة الوسطاء.