اكدت مصادر مصرف لبنان لـ "mtv" بان حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري متمسّك بإطلاق منصة "بلومبرغ"، إلا أنه في الاجتماع الأخير مع صندوق النقد تم التوافق على صعوبة إطلاقها في هذه الظروف الأمنية.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرف لبنان لـmtv: منصوري متمسّك بإطلاق منصة بلومبرغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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