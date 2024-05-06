تونس تحبط 22 عملية هجرة غير شرعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت قوات الأمن التونسية بمدينة صفاقس 22 عملية اجتياز للحدود البحرية، وألقت القبض على عدد من المجتازين. وأفادت الإدارة العامة للحرس التونسي في بيان لها أمس، بأنه ألقي القبض على 10 أشخاص من منظمين ووسطاء لعمليات الهجرة غير الشرعية، كما تم حجز عدد من الوسائل والمعدات استخدمت لغرض التهجير.

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