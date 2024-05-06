مصر: لا صحة لإغلاق معبر رفح

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وكان الجيش الإسرائيلي طالب سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة بالإخلاء فورا وذلك تمهيدا لبدء عملية عسكرية في المكان.
وقال سكان فلسطينيون، «إن الجيش الإسرائيلي ألقى منشورات مكتوبة باللغة العربية يطالبهم بمغادرة مناطق سكناهم والتوجه إلى المناطق الآمنة في المدينة لتفادي أي خطورة على حياتهم بينما ينفذ عمليته العسكرية».
وتأتي التطورات الميدانية عقب شن كتائب القسام الجناح العسكري لحماس هجوما صاروخيا على موقع كرم أبو سالم يوم أمس وقتل حوالي ثلاثة جنود إسرائيليين وإصابة 12 آخرين كانوا متواجدين في المكان.
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