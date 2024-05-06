الغلاء وشم النسيم.. نفس الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة لكن نصف الكميات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد والي:

لم تستطع حفيظة وهناء الامتناع عن شراء الفسيخ والرنجة هذا العام للاحتفال بيوم شم النسيم. دفعتهما الرغبة في الحفاظ على ما اعتادت عليه أسرتاهما إلى تقليل الكميات للنصف بدلا من الاستغناء الكامل بسبب ارتفاع الأسعار.

ما فعلته السيدتان لا يختلف كثيرا عما فعله أخريات. وعلى عكس ما توقعه العاملون في محل شهير لبيع الفسيخ والرنجة في شبين الكوم، شهد المحل نفس الزحام المعتاد في موسم شم النسيم، لكن مع تخفيض الزبائن الكميات المشتراة للنصف، للتأقلم مع ارتفاع الأسعار.

وزادت أسعار الرنجة بنحو 30 جنيها بالأسواق، فيما قفزت أسعار الفسيخ بنحو 175 جنيها هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حسبما ذكر محمد حليم نائب رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي في وقت سابق.

وأرجع حليم، زيادة أسعار الرنجة والفسيخ هذا العام نتيجة ارتفاع تكليف الإنتاج من ملح وكركم ومستلزمات تعبئه وتغليف مقارنة بمستواها العام الماضي.

وقالت حفيظة، لمصراوي، فوجئت هذا العام بزيادة أسعار الفسيخ والرنجة وهو الأمر الذي جعلني أمام أمرين إما شراء الكمية التي اعتدت شارائها كل عام والتأثير على ميزانية باقي الشهر، إما شراء كمية قليلة تكفي الغرض حتى لا أضيع أجواء اليوم على أولادي، وهو ما جعلني مضطره لشراء أقل من نصف كيلو فقط.

وأضافت حفيظة، أنها وجددت سعر كيلو الرنجة بين 140

و180 جنيها لدى إحد أشهر محلات "الفسخانية" بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بينما وصل كيلو الفسيخ إلى بين 440 جنيها.

وقالت هناء أيضا إنها وجدت كيلو الرنجة وصل إلى 140 جنيها، بينما وصل كيلو الفسيخ إلى 380 جنيها، وهو ما جعلها أيضا مضطره أيضا لشراء كمية أقل بكثير بقارنة بالعام الماضي.

أما بالنسبة لحالة الإقبال لوحظ أن هناك إقبال كبير على أحد المحلات الشهيرة لبيع الفسيخ والرنجة بشبين الكوم، وهذا الأمر الذي كان غير متوقع لدي العاملين بالمحل حيث أنهم توقعوا أن ارتفاع الأسعار هذا العام قد يجعل حركة الشراء بطيئة.

ووجد أن معظم المشتريين لجئوا لتقليل الكميات فضلاً عن الاستغناء عنها نهائياً، وخصوصاً أن هذا الإحتفال يوم واحد بالعام مما يقلل من فرص تضييع هذه الطقوس على الأهل والأولاد.