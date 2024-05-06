مباحثات إٍسرائيلية عقب رد حماس على المقترح المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء مجلس الحرب، يقررون عقد مباحثات هاتفية عقب رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على الصفقة.

وأعلنت "حماس"، موافقتها على المقترح المصري والقطري، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت "حماس" في بيان لها بقناتها الرسمية على تليجرام، إن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الجانبين المصري والقطري، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.