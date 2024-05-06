وزير الخارجية الإيراني: هنية أبلغنا برده على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

اشار وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان الى ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أبلغنا برده على مقترح قطري مصري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ورفع الحصار.

واوضح عبداللهيان بان هنية أبلغنا أن الكرة في ملعب الطرف المقابل، وأن حركة حماس صادقة في نياتها.

وفي السياق، اعلنت "حماس" بلت هنية هاتف عبد اللهيان، حيث أطلعه على موافقة الحركة على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسلمته من الإخوة الوسطاء قبل يومين وتفاصيل الاتفاق المقترح.