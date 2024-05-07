عاجل.. تبادل إطلاق نار قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير وقع تبادل لإطلاق النار قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وفقا لما رواه شهود عيان.

وذكر شهود عيان ان هناك مناوشات وتبادل إطلاق النيران بين الفصائل الفلسطينية و جنود جديش الاحتلال الإسرائيلى.

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".