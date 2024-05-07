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مصرع شاب التهمته دراسة القمح في قنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا_عبدالرحمن القرشي :

لقي مزارع شاب مصرعه، اليوم الإثنين، بعدما التهمته دراسة قمح أثناء عمله في حصاد محصول القمح، بقرية المخادمة التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درو، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع شاب أثناء دريس محصول القمح في قرية المخادمة بمركز قنا.

وبالفحص تبين مصرع "مصطفى.م.ع"، 20 عامًا، مقيم بقرية أبو دياب غرب في مركز دشنا، بعدما التهمته دراسة قمح أثناء عمله في دريس محصول القمح، بقرية المخادمة في مركز قنا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحرر محضر بالواقعة،. وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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