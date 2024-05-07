أمطار متفرقة ومتقطعة حتى فترة بعد ظهر الثلاثاء حيث تنحسر تدريجياً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان تسيطر كتل هوائية باردة نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يوم غد الثلاثاء مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة والتي تنحسر تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر حيث يتحول الطقس الى مستقر و تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية يوم الاربعاء ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبياً اعتباراً من يوم الخميس تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تلامس ال ٣٢ درجة على الساحل يوم الجمعة، ثم تعود الى الأنخفاض خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تقلبات في الطقس يوم الأحد.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهرايار في بيروت بين ١٨ و ٢٧، في طرابلس بين ١٧ ٢٦، وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً مع مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية.وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة حتى فترة بعد الظهر حيث تنحسر تدريجياً كما تنشط الرياح أحياناً ، يتحول مساءً الى قليل الغيوم.

الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال بحيث تقارب معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، يتحول مساءً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة.

الخميس: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية مع احتمال ظهور طبقات من الغبار في الأجواء كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الجمعة: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تلامس ال ٣٢ درجة خاصة جنوب البلاد مع رياح ناشطة وظهور طبقات من الغبار في الأجواء.