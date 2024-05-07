ارتفعت أصوات في الداخل مطالبة بملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة بصلاحيات واسعة، من أجل ضمان المصلحة اللبنانية، في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها المنطقة، خشية حلول تأتي على حساب لبنان.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» الكويتية أن عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لاستئناف مهمته، قد تتأخر لأسبوعين أو ثلاثة، إفساحا في المجال أمام «اللجنة الخماسية» لاستكمــــال تحركها، علها تنجح في إحداث خرق ما في جدار الأزمة الرئاسية التي تواجه تعقيدا كبيرا، وحتى لا يبدو تحركه بمنزلة قطع الطريق أمام اللجنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الانباء: عودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لاستئناف مهمته قد تتأخر لأسبوعين أو ثلاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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