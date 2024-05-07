أكسيوس: 100 موظف بالكونغرس يدعون بايدن وأعضاء الكونغرس للمطالبة بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي قبل فوات الأوان

ذكر موقع "أكسيوس" الاميركي بان 100 موظف بالكونغرس يدعون الرئيس الاميركي جو بايدن وأعضاء الكونغرس للمطالبة بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح قبل فوات الأوان.

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